Umrl kralj Zulujcev, za njim ostalo 28 otrok

Goodwill Zwelithini je 11 milijonom Zulujcev vladal dolgih 50 let.

Princesa, žena monaškega princa, se je pridružila južnoafriškemu predsedniku, njegovemu predhodniku, predsedniku južnoafriške nogometne zveze in drugim veljakom, ki so se poklonili pred enim tednom umrlemu kralju Zulujcev, največje etnične skupine v Republiki Južni Afriki, ki šteje kar 11 milijonov pripadnikov. Pogrebno slovesnost je iz prve vrste spremljalo tudi vseh šest vdov kralja, ki so za to priložnost oblekle tradicionalne krznene oprave, obraze pa so jim pokrivale goste črne tančice. Princesa Charlene, ki je bila ena redkih udeležencev, ki ji obraza ni ves čas pokrivala zaščitna maska, se je odločila za bolj zahodnjaško pogrebno opravo, in sicer si je na glavo poveznila žalno črno čipkasto tančico, ki jo običajno nosi na pogrebih. Lokalni dobavitelj električne energije je ob tej priložnosti napel vse svoje moči, da bi Zulujcem zagotovil neprekinjeno dobavo elektrike vsaj za čas prenosa slovesnosti, da bi si jo lahko ogledali na televizijskih zaslonih, vsi, ki so to želeli, namreč niso mogli pripotovati v Nongomo, kjer je potekala.»Poslavljamo se od svojega vodje, odločnega zaščitnika svojih ljudi, ki je cenil raznolikost in spoštoval druge kulture. Danes je težek dan, saj je padlo mogočno drevo,« je med drugim dejal v svojem nagovoru Ramaphosa. Zulujci sicer ne rečejo, da je oseba umrla, temveč da se je priklonila, prav tako pokojnega ne pokopljejo, ampak ga posadijo v zemljo.Zwelithini, ki je umrl star 72 let, jim je vladal kar pol stoletja, kar je najdlje v njihovi zgodovini. Čeprav je uradni razlog smrti zaplet, povezan s sladkorno boleznijo, pa je Ramaphosa v svojem govoru namignil, da bi lahko bil za smrt priljubljenega kralja kriv covid-19. Kdo od njegovih 28 otrok ga bo nasledil, še ni znano.