Umrl je zvezdnik kultne serije

Umrl je igralec George Wendt, poroča The Guardian. Star je bil 76 let, igralčevo smrt je potrdil njegov tiskovni predstavnik.

»George je bil skrben družinski človek, ljubljen prijatelj in zaupanja vreden sogovornik za vse, ki so imeli srečo, da so ga poznali. Neizmerno ga bomo pogrešali. Družina v teh trenutkih prosi za zasebnost,« je zapisano v izjavi.

Znano je le, da je umrl v spanju na svojem domu.

George Wendt je največjo slavo pridobil z upodobitvijo Norma Petersona v legendarni seriji Na zdravje, ki so jo predvajali od leta 1982 do 1993.

Njegov lik Norm, znan po humorju, je postal eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih v seriji.

Za to vlogo je bil kar šestkrat nominiran za prestižno nagrado emmy, a je ni nikoli osvojil.

Poleg Na zdravje se je pojavil tudi v gostujočih vlogah v Frasierju, Sabrini, mali čarovnici, Family Guyu in mnogih drugih.

George Wendt FOTO: Profimedia

Nazadnje je leta 2023 nastopil v oddaji Kdo si ti, leta 2024 se je na podelitvi nagrad emmy ponovno srečal s soigralci iz serije Na zdravje.