Umrl je znani filmski igralec

George Segal je nastopal v številnih serijah in filmih. FOTO: Andrew Kelly Reuters

V 88. letu starosti je v torek zaradi zapletov pri srčni operaciji umrl ameriški igralec, ki je soustvarjal filmsko in televizijsko sceno šest desetletij. Zaigral je v številnih filmih, za vlogo Nicka v filmu Kdo se boji Virginie Woolf? je bil nominiran za oskarja.Seznam Segalovih filmskih, gledaliških in televizijskih vlog je zelo dolg. V Sloveniji smo ga lahko na televizijskih ekranih spremljali v vlogi založnika Jacka Galla v humoristični seriji NBC Pa me ustreli!, ki so jo snemali med letoma 1997 in 2003, od leta 2013 pa je igral tudi šarmantnega in hudomušnega dedka v seriji Goldbergovi.V bolj humoristične vode je presedlal šele v poznih letih, kot mlajši pa je zaigral v številnih filmih, med katerimi francoska tiskovna agencija AFP navaja vestern The Duchess and the Dirtwater Fox (1976), v katerem je zaigral z Goldie Hawn, in film Fun with Dick and Jane, v katerem je leta 1977 zaigral ob Jane Fonda. Leta 1973 je za vlogo v romantični komediji A Touch of Class prejel zlati globus.Kot piše filmska revija Variety, so Segala v svoje igralske zasedbe vabili najvidnejši režiserji 70. let minulega stoletja, kot so Robert Altman, Mike Nichols, Paul Mazursky and Sidney Lumet.Na novico o smrti, ki jo je medijem posredovala Segalova družina, se je že odzvalo več filmskih ustvarjalcev. »Izgubili smo legendo,« je na Twitterju poudaril igralec in producent serije Goldbergovi. »Tako kot moj dedek je bil tudi George po duši iskriv otrok,« je zapisal.