Umrl je zadnji grški kralj

Le nekaj dni po tem, ko so zadnjega grškega kralja Konstantina II. v kritičnem stanju sprejeli v zasebno bolnišnico v Atenah, o čemer smo že pisali, so tamkajšnji zdravniki sporočili žalostno vest, da je 82-letnik umrl. Nekdanji kralj, ki je Grčiji vladal do leta 1973, ko je bilo monarhije konec, saj so ljudje želeli republiko, je zadnje dni življenja preživel na oddelku intenzivne nege, vzrok njegove smrti pa uradno ni znan.

Konstantin je prestol zasedel leta 1964, ko je imel komaj 23 let. Že takrat je bil v domovini izredno priljubljen, tudi zaradi svojih športnih uspehov. Le štiri leta prej je namreč Grčiji prijadral zlato medaljo na poletnih olimpijskih igrah v Rimu, prvo za to sredozemsko državo od leta 1912. Konstantin II., mlajši brat španske kraljice Sofie, je bil tudi odličen plavalec, pohvalil se je lahko celo s črnim pasom v karateju. Leta 1963 je postal član Mednarodnega olimpijskega komiteja, a je 11 let pozneje, ko je moral zapustiti Grčijo in ostal brez državljanstva, izstopil. Kljub temu ga kolegi niso hoteli povsem izgubiti in podelili so mu naziv častnega člana.

Konstantin II. je vladal od leta 1964 do ukinitve monarhije devet let pozneje.

Konstantin se je nekaj mesecev po tem, ko je postal kralj, poročil, danska princesa Anne-Marie je postala grška kraljica. V zakonu se jima je rodilo pet otrok, julija 1965 princesa Alexia, dve leti pozneje princ Pavlos in še dve leti pozneje princ Nikolaos. Po skoraj štirinajstletnem premoru je junija 1983 na svet privekala princesa Theodora, tri leta za njo še princ Philippos. Vsi so se v začetku tedna zbrali v Atenah ob hudo bolnem očetu, prišli sta tudi Konstantinovi sestri, Sofia in Irene namreč živita v Španiji. Zadnji grški vladar je tako umrl obkrožen z najbližjimi, čeprav se zadnje dni, ki jih je preživel na tem svetu, okolice menda ni zavedal.