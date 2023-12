Umrl je srbski telesni stražar, ki je »mučil« Stallona in Van Damma

Filmski svet je spet zavit v črnino. Oktobra je v 84. letu starosti umrl ameriški igralec Burt Young, ki bo v spominu večine ostal kot Paulie Pennino, najboljši prijatelj Rockyja Balboe v filmski seriji Rocky. Zdaj pa je v Los Angelesu v 83. letu starosti nenadoma umrl srbski igralec in kaskader Vojislav Voja Govedarica.

Natančen vzrok smrti še ni znan.

Rojen je bil leta 1940 v Gacku v Bosni in Hercegovini. Igral je manjše vloge v različnih jugoslovanskih filmih in koprodukcijah, na primer Indijanca v Winnetouju. Ko je bil star 41 let, je odšel v ZDA in začel delati najprej kot varnostnik in telesni stražar, kasneje pa je nastopil kot zlobnež v več hollywoodskih uspešnicah.

Najbolj znan je po vlogi v Rambu 2, v katerem »muči« Sylvestra Stallona. Kasneje je igral legionarja, ki lovi Jeana Clauda Van Damma v uspešnici Levjesrčni leta 1990 in izreče slavni stavek v srbščini: »Aj sej ... najprej ga bodo prebili, potem pa kaznovali.«

Močnejši od zvezdnika

Tako je v intervjuju opisal svoje poznanstvo s Stallonom.

»Sodelovanje z njim se je začelo na smešen način. Agent me je poklical in mi ponudil vlogo v filmu Rambo 2. Šel sem in direktor kastinga me je prosil, naj ga premaknem. Prijel sem ga za vrat in ga vrgel na fotelj. Poslali so me na srečanje s Stallonom in čakal sem ga pred vrati telovadnice. Povedal mi je, da se je končno pojavil nekdo večji od njega. Rekel sem mu, da sem močnejši, ga ujel in prevrnil. Po Rambu 2 s Stallonom nisva bila v stiku. Nekega dne me je poklical njegov kaskaderski dvojnik in rekel, da moram nujno v Los Angeles, saj vsi, tudi Stallone, govorijo o meni. Ko sva se slišala, sem naslednji dan začel delati kot njegov telesni stražar. Bil sem njegov osebni stražar. Šel sem z njim, ker mi je najbolj zaupal,« je povedal Govedarica, ki je imel še vedno vzdevek Voja Krstarica in umetniško ime Voyo Goric.

»Ponujali so mi denar, da povem nekaj o ženskah, s katerimi je bil Stallone, njegovem življenjskem slogu, da razkrijem umazano perilo, a na to nikoli nisem pristal. Zame sta čast in obraz na prvem mestu. Kaj bi zame pomenilo prodati eno informacijo za 300.000 evrov, če ne bi mogel hoditi po ulici z dvignjeno glavo. Kadarkoli sva se pogovarjala v poznejših letih, mi je rekel, da je ponosen na moje dostojanstvo,« je dejal, poroča 24sata.hr.​​