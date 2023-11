Umrl je Shane MacGowan, pevec legendarne skupine

Shane MacGowan, pevec in frontman legendarne skupine The Pogues, je umrl, poroča Daily Mail. Bil je star 65 let. Novico o njegovi smrti je na družbenih omrežjih objavila njegova žena Victoria Mary. »Ne vem, kako naj to povem, zato bom samo povedal. Shane, ki bo vedno luč na moji poti, merilo mojih sanj in ljubezen mojega življenja, najlepša duša, čudoviti angel, moje sonce in luna, moj začetek in konec vsega, kar mi je drago, je odšel k Jezusu in Mariji ter njegovi čudoviti materi Tereziji,« je zapisala Mary in dejala, da je bila neverjetno blagoslovljena zaradi njune ljubezni in let, ki sta jih preživela skupaj.

»Sploh ne morem opisati izgube, ki jo čutim. Hrepenim po samo še enem njegovem nasmehu, da osvetli moj svet,« je zapisala in povedala, da bo Shane večno živel v njenem srcu. Spomnimo, njegova žena je pred dnevi delila pevčevo šokantno fotografijo in razkrila, da je v slabem zdravstvenem stanju. Oboževalce je prosila za 'ljubezen in molitve'.

Pevec je bil več mesecev na intenzivni negi, lani pa so mu diagnosticirali virusni encefalitis oziroma vnetje možganov. »Želela sem se samo zahvaliti vsem, ki so meni in Shanu poslali sporočila. Pošiljam ljubezen in molitve vsem, ki se trenutno borijo,« je še zapisala.