Umrl je sedmi prijatelj Gunther

Pred komaj štirimi meseci, bilo je v iztekanju junija, je James Michael Tyler šokiral javnost. Igralec, ki je kot tihi in sramežljivi lastnik kavarne Gunther dal kultni seriji Prijatelji neizbrisen pečat in je postal sedmi prijatelj, se je namreč že od 2018. boril z rakom prostate, ki se je tedaj že razširil tudi na kosti, mu paraliziral spodnji del telesa in ga priklenil na voziček.

»S tem se borim že tri leta. Rak je že v četrtem stadiju in sčasoma, verjetno je le vprašanje časa, me bo bolezen pogubila,« je pogumno priznal, da so mu dnevi šteti. A četudi so se na njegov odhod najbližji verjetno že dlje pripravljali, na še zadnje slovo to nedeljo vendar niso mogli biti povsem pripravljeni.

Njegovo življenje je viselo na nitki že oktobra lani, ko je pristal na intenzivnem oddelku. FOTO: Nbc

»Prijatelji brez tebe ne bi bili enaki. Hvala, da si na snemanja in v naša življenja prinašal smeh,« se je od soigralca poslovila Jennifer Aniston, njenemu zgledu in v podobnih tonih žalosti in občutij izgube pa so sledile še sožalne čestitke preostalih prijateljev. »Ogromno sva se presmejala. Počivaj v miru, prijatelj,« je zapisal Matt LeBlanc, Courteney Cox pa kako neizmerno hvaležna je, da ga je poznala.

Na obletnici prek zooma

Na majski obletnici serije Prijatelji, v posebni HBO-jevi epizodi, je sodeloval le prek zooma. Bolezen je namreč že tako napredovala, da fizično snemanje zanj ni prišlo v poštev, a je vseeno želel biti del tega posebnega dogodka. »Nisem želel zamoriti vzdušja, da bi se vse vrtelo okoli mene in moje bolezni,« je povedal in kmalu tudi razkril, da je prvo leto po postavljeni diagnozi še videl upanje. Hormonska terapija je delovala, bolezenskih simptomov niti čutil ni, a je nato prišla pandemija.

»Zamudil sem pregled, kar je bilo močno narobe. Bolezni sem dal čas in priložnost, da se razširi in mutira.« A čeprav se je počasi sprijaznil, da mu smrt diha za vrat, mu to ni vzelo optimizma in življenjskega zagona. »Spoznal sem, da šteje vsak trenutek. Zadal sem si majhne in kratkoročne cilje. Želel sem dočakati svoj 59. rojstni dan. In 28. maja sem ga. Moj naslednji cilj pa je, da vsaj nekoga s svojim razkritjem bolezni spodbudim, da se odloči za pregled, in mu tako morda rešim življenje. To je moja nova vloga.«

150 epizod je posnel kot Gunther.

In morda se mu je ta želja že izpolnila ali pa se bo še. Vsekakor bo za vselej živel tako v srcih najbližjih kot srcih milijonov oboževalcev Prijateljev, ki si priljubljene serije brez prikupnega Guntherja pač ne morejo niti zamisliti.