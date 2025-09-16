Umrl je Robert Redford

Robert Redford je bil ameriški igralec, režiser, producent in okoljevarstveni aktivist. Rojen je bil 18. avgusta 1936 v Santa Monici v Kaliforniji.

Kot je po navedbah New York Timesa povedala Cindi Berger, izvršna direktorica oglaševalske agencije Rogers & Cowan PMK, je igralec umrl v spanju. Natančnega vzroka smrti ni navedla.

Redford je postal ena največjih filmskih zvezd šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, znan po svojih vlogah v klasikah, kot so Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) in All the President’s Men (1976).

Režiral je tudi več cenjenih filmov, med njimi Ordinary People (1980), ki je osvojil oskarja za najboljši film, Redford pa je prejel nagrado za najboljšega režiserja. Poleg filma je ustanovil Sundance Film Festival, ki je zrasel v eno najpomembnejših platform za neodvisno kinematografijo.

V svoji karieri je bil Redford znan kot hollywoodska legenda in goreč zagovornik okoljevarstvenih ter političnih pobud.