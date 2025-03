Umrl je Richard Chamberlain, zvezdnik serij Šogun in Pesem ptic trnovk

Pri 90 letih je umrl legendarni ameriški igralec Richard Chamberlain, ki je zaslovel v 60. letih kot zdravnik v priljubljeni seriji Dr. Kildare, kasneje pa postal kralj televizijskih mini serij, kot sta Šogun in Pesem ptic trnovk.

Njegovo smrt je za revijo Variety potrdil njegov predstavnik za stike z javnostmi Harlan Boll. Chamberlain je umrl v soboto, 29. marca, na Havajih zaradi zapletov po možganski kapi.

Njegov dolgoletni partner Martin Rabbett je v izjavi zapisal: »Naš dragi Richard je zdaj med angeli. Svoboden je in leti k ljubljenim, ki so odšli pred njim. Kako blagoslovljeni smo bili, da smo poznali tako neverjetno in ljubečo dušo. Ljubezen nikoli ne umre.«

Od zdravniške serije do kralja mini serij

Chamberlain je slavo dosegel v začetku 60. let s serijo Dr. Kildare, ki je bila izjemno priljubljena in mu je odprla vrata v svet televizije in glasbe. Poleg igranja je izdal tudi več glasbenih albumov, vključno s pesmijo Theme From Dr. Kildare.

Njegov največji uspeh pa so bile televizijske mini serije. V 80. letih je blestel v zgodovinski drami Šogun, kjer je upodobil angleškega pomorščaka v fevdalni Japonski, nato pa je osvojil srca gledalcev kot ambiciozni avstralski duhovnik v romantični drami Pesem ptic trnovk.

Richard Chamberlain FOTO: Frederic J. Brown Afp

Obe seriji sta postali televizijski fenomen – Šogun je bil ena najbolje ocenjenih serij v zgodovini NBC, Pesem ptic trnovk pa so bile druga najbolj gledana mini serija vseh časov, takoj za Korbinimi koreninami. Za svoji vlogi je prejel več nagrad, vključno z dvema zlatima globusoma.

Kariera na velikem platnu in v gledališču

Čeprav Chamberlain ni nikoli postal velika zvezda Hollywooda, je nastopil v številnih filmih, kot so Trije mušketirji, Glasbeniki, Zadnji val in Peklenski stolp. V 80. letih je igral v pustolovskih filmih Rudnik kralja Salomona in Allan Quatermain in izgubljeno mesto zlata.

Velik pečat je pustil tudi v gledališču. V Veliki Britaniji je kot prvi Američan po štirih desetletjih odigral Hamleta, nato pa nastopal v predstavah Richard II, Cyrano de Bergerac, Noč iguane in My Fair Lady, kjer je igral profesorja Henryja Higginsa.

Zadnja leta in zapuščina

V 90. in 2000. letih je Chamberlain še vedno ostal aktiven na televiziji, kjer je gostoval v serijah Will & Grace, Nip/Tuck in Razočarane gospodinje. Leta 2017 je imel manjšo vlogo v Twin Peaksu Davida Lyncha.

Leta 2003 je izdal avtobiografijo Shattered Love: A Memoir, kjer je spregovoril o svojem življenju, igralski karieri in sprejemanju lastne istospolne usmerjenosti. Bil je tudi zagovornik varovanja narave in si prizadeval za zaščito reke Tuolumne v Kaliforniji.

Richard Chamberlain bo ostal v spominu kot eden najbolj prepoznavnih obrazov televizijskih dram, igralec z izjemno kariero in človek, ki je znal s svojimi vlogami ganiti milijone gledalcev po vsem svetu, poroča variety.com.