Umrl je mojster pop glasbe

Bil je glasbeni vizionar, ki se je podpisal pod nekatere od največjih zimzelenčkov poznega 20. stoletja. Z glasbo je očaral, lahkotne romantične melodije pa povzdignil v visoko (glasbeno) umetnost. To je bil Burt Bacharach, skladatelj pop glasbe, ki je sodeloval z nekaterimi največjimi imeni glasbe, kot so Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Frank Sinatra, The Beatles, Barbara Streisand in Elvis Costello. In čeprav je legendarni glasbeni ustvarjalec, kar 21-krat nominiran za grammyja, v 95. letu za vselej zaprl oči, bo v svoji zapuščini živel večno.

Njegovo pot je zaznamovalo tudi sodelovanje s pevko Dionne Warwick. FOTO: Jonathan Alcorn, Reuters

Z glasbo je dihal in zanjo živel. Še mladoleten se je namreč skrivaj tihotapil v newyorške jazz klube, kjer se je rodila njegova ljubezen do sodobnih glasbenih kompozicij, hkrati ga je neustavljivo mamila klasika mojstrov, kot sta bila Ravel in Stravinsky. Študij glasbe je bil zatorej zgolj naslednji logični korak, profesionalno glasbeno pot pa je začel kot spremljevalec na klavirju glasbenikov, kot je bil Vic Damone. V poznih 50. letih je postal glasbeni menedžer nemške igralke in pevke Marlene Dietrich, ki jo je spremljal na turneji po Evropi in ZDA. A leto, ki je zanj spremenilo vse, je bilo leto 1957, ko je spoznal tekstopisca Hala Davida, s katerim sta se v zgodovino zapisala kot ena najuspešnejših glasbenih dvojic vseh časov.

S tekstopiscem Halom Davidom sta ustvarila eno najuspešnejših partnerstev v glasbeni industriji.

Njun ustvarjalni genij je namreč zaslužen za večne uspešnice I Say a Little Prayer (to je pela Aretha Franklin), What's New Pussycat? (Tom Jones), The Look of Love (Dusty Springfield) in številne druge, njuno izjemno partnerstvo pa jima je prineslo tudi oskarja za glasbo v filmu Butch Cassidy in Sundance Kid. Še drugega oskarja je Bacharachu prinesel film Arthur. V svoji plodoviti karieri, ki jo je zaznamovalo tudi dolgoletno sodelovanje s pevko Dionne Warwick, je legendarni skladatelj sicer od 21 grammyjevskih nominacij pobral šest zlatih gramofonov, leta 2008 pa je dobil še grammyja za življenjsko delo.