Umrl je Meat Loaf: legendarni pevec preminil v naročju žene

Smrt ameriškega kantavtorja Marvina Leeja Adaya, znanega kot Meat Loaf, je potrdil njegov agent, in kot poroča Deadline, je umrl v naročju svoje žene. Dodal je še, da sta imeli pevčevi hčerki Pearl in Amanda priložnost, da se v zadnjih urah življenja z očetom družita in se od njega tudi poslovita. Vzrok smrti še ni znan.

»Vemo, koliko je pomenil mnogim od vas, in resnično cenimo vso ljubezen in podporo, ko se prebijamo skozi žalost zaradi izgube tako navdihujočega umetnika in čudovitega človeka,« je v izjavi zapisala njegova družina.

Loaf je zaslovel z glasbenim albumom Bat Out of Hell, ki je bil eden najbolje prodajanih albumov v zgodovini ZDA z več kot 14 milijoni prodanih izvodov. Njegova legendarna uspešnica I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) pa je bila nagrajena z grammyjem za najboljši rock vokal in nastop. V svoji karieri je prodal več kot 80 milijonov plošč, kar ga v glasbenem svetu uvršča med najbolje prodajane avtorje vseh časov.