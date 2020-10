Umrl je legendarni pevec in kitarist, star je bil 65 let. Zadnja leta je bil dolgo in težko bitko z rakom na grlu. Potem ko se mu je stanje v zadnjih 72 urah močno poslabšalo, rak se je namreč razširil na možgane in druge organe, pa je boj dokončno izgubil.Vest o smrti očeta je na instagramu sporočil sin, z njim so bili v zadnjih trenutkih tudi ženain brat, s katerim sta skupaj zasnovala skupino Van Halen.Eddie je veljal za enega najbolj nadarjenih kitaristov svojega časa, zelo znan je njegov kitarski solo v uspešniciBeat It, sicer pa se je skupina uspešno proslavila z uspešnicami Jump, Runnin' with the Devil, Unchained, Hot for Teacher, Panama ...