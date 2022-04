Umrl je legendarni komik in igralec

V 68. letu starosti je v torek v Los Angelesu umrl legendarni ameriški komik in igralec Gilbert Gottfried, ki je trpel za redko boleznijo mišic, zaradi katere mu je odpovedalo srce. Novico o smrti komika, ki je bil znan po raskavem glasu in surovih šalah, je sporočil njegov agent in prijatelj Glenn Scwartz.

Gilbert Gottfried. FOTO: Lucas Jackson Reuters

»Ni bil le ikoničen glas v komediji, Gilbert je bil tudi čudovit mož, brat, prijatelj in oče. Čeprav gre za žalosten dan, pa se prosim smejte še naprej na glas v njegovo čast,« je sporočila pokojnikova družina.

V ZDA je postal znan v 80. letih prejšnjega stoletja z nastopi na televiziji MTV in kot član ekipe slavne oddaje Sobotna noč v živo. Svoj glas je posojal za animirane filme, med drugim za vlogo papagaja Iaga v Disneyjevem filmu Aladin, rad pa je oponašal slavne osebnosti, kot so igralci Groucho Marx, Bela Lugosi in Andrew Dice Clay.

Gottfried se je rodil v Brooklynu, s komedijo pa se je začel ukvarjati, ko je bil star 15 let. V oddaji Sobotna noč v živo je nastopil le nekajkrat, pogosto pa se je pojavljal na televiziji MTV, dobil pa je tudi stranske vloge v filmih Policaj z Beverly Hillsa in drugih.