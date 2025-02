Umrl je legendarni hollywoodski igralec, ob njem našli tudi mrtvo ženo in psa (FOTO)

Umrl je legendarni hollywoodski igralec Gene Hackman. Skupaj z ženo, 63-letno klasično pianistko Betsy Arakaw, so 95-letnega igralca v sredo popoldne po lokalnem času našli mrtvega na njegovem domu v ameriškem mestu Santa Fe v zvezni državi Nova Mehika, poročajo lokalni mediji, ki se sklicuje na policijo.

Kot so še sporočili, ne obstaja sum kaznivega dejanja. Prav tako še niso objavili vzroka smrti, poročajo ameriški mediji. Šerif okrožja Santa Fe je danes potrdil novico o smrti dvakratnega dobitnika oskarja. Poleg trupel igralca in njegove žene, s katero je bil poročen 34 let, so na njunem domu našli mrtvega tudi njunega psa.

Hackman velja za enega najuspešnejših igralcev vseh časov. Med drugim je zaigral v filmih Francoska zveza, Bonnie in Clyde ter Veličastni Tenenbaumi.