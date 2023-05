Umrl je Jasmin Stavros

V 69. letu starosti je umrl Jasmin Stavros. Za priljubljenega hrvaškega pevca je bila usodna zahrbtna bolezen, s katero se je boril zadnjih nekaj tednov. Žalostno novico o njegovi smrti je za hrvaške medije potrdil njegov menedžer Ljubo Šeperić.

»Res je, Jasmin je umrl včeraj ob 21. uri. Zaspal je. Zadnje trenutke je preživel na Jordanovcu,« je dejal.

Pevec se je s kostnim rakom boril zadnja dva meseca. Pred slabima dvema tednoma se je njegovo stanje drastično poslabšalo, zato so ga iz bolnišnice Vinograd, premestili v Jordanovac. Kljub težki diagnozi in številnim zapletom je bil pevec, ki je bil izjemno priljubljen tudi pri nas, ostajal optimističen do konca in je verjel, da bo težko bolezen premagal in se vrnil na odre.