Umrl je Issey Miyake, ustvarjalec znamenitega črnega pulija, ki ga je nosil Steve Jobs

Japonski oblikovalec Issey Miyake, ki je znan po nagubanih oblačilih, ki se niso mečkala, je za vedno zaprl oči. V Hirošimi rojeni mož je preživel napad z atomsko bombo. Takrat je bil star vsega sedem let, ko se je strahotna eksplozija zgodila, pa je bil v šoli. Zaradi izpostavljenosti radioaktivnem sevanju je tri leta kasneje izgubil mamo.

Modno kariero je začel v 60ih letih, razcvet pa je doživel v 80ih. Njegove stvaritve so nosile pevke kot so Doja Cat, Celine Dion, v svet pa so ga ponesli puliji, ki jih je nosil tudi pokojni Steve Jobs.

Že pred časom je za medije povedal, da ne želi biti znan kot oblikovalec, ki je preživel nuklearno bombardiranje Hirošime. Dejal je, da se je trudil te stvari pustiti za seboj, čeprav je to nemogoče, in skušal razmišljati, kaj se lahko ustvari in ne uniči ter v tem najti lepoto in užitek.

Svetovno znani oblikovalec je umrl star 84 let, zanj pa je bil usoden rak na jetrih.