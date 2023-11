Umrl je igralec Tyler Christopher, nekdanji mož Eve Longorie. Star je bil 50 let

Umrl je Tyler Christopher Baker, najbolj znan po vlogah v nadaljevankah General Hospital in Days of Our Lives. Star je bil le 50 let. Igralec Maurice Benard je potrdil novico o smrti svojega kolega.

Umrl po srčnem infarktu

»Z veliko žalostjo sporočamo smrt Tylerja Christopherja. Umrl je po srčnem napadu v svojem stanovanju v San Diegu,« je zapisal Tylerjev dolgoletni sodelavec.

»Tyler je bil resnično nadarjen posameznik, ki je osvetlil zaslon v vsakem prizoru, ki ga je odigral. Užival je v razveseljevanju svojih zvestih oboževalcev. Bil je prijazna duša in čudovit prijatelj vsem, ki so ga poznali. Bil je zagovornik boljšega duševnega zdravja in zdravljenje odvisnosti ter spregovoril o svojih bojih z bipolarno depresijo in alkoholizmom. Potrti smo zaradi izgube našega dragega prijatelja in molimo za njegove otroke in očeta,« dodaja Benard.

Dobil emmyja, bil poročen z Evo Longoria

Christopher je med letoma 1996 in 2016 igral Nikolasa Cassadinea v ameriški telenoveli General Hospital. Pojavil se je v več kot 1100 epizodah. Ta nastop mu je prinesel nagrado emmy za izjemnega glavnega igralca in več nominacij. Christopher je igral tudi Stefana DiMero v oddaji Days of Our Lives, od leta 2018 do 2019.

Christopher je bil od leta 2002 do 2004 poročen z zvezdo serije Obupane gospodinje Evo Longoria. Po tem se je poročil z novinarko Brienne Pedigo. Njun zakon je trajal od leta 2008 do 2021. Imela sta dva otroka, sina Greysuna in hčerko Boheme, poroča index.hr.