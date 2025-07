Umrl je Hulk Hogan (71), eden najbolj znanih rokoborcev na svetu

Hulk Hogan, rojen kot Terry Gene Bollea, je najden mrtev v svojem domu v Clearwaterju na Floridi zgodaj zjutraj, poročajo ameriški in britanski mediji. Reševalne službe so, po poročanju The Suna, odgovorile na klic, ko so prejele obvestilo o "srčnem zastoju".

Hogan je svojo profesionalno rokoborsko kariero začel leta 1977, vendar je svetovno slavo dosegel po tem, ko je decembra 1983 podpisal pogodbo z World Wrestling Federation (WWE). Tam je njegova osebnost 'heroja ZDA' pomagala pri razcvetu profesionalne rokoborbe v 80-ih letih, kjer je bil glavna zvezda na osmih od prvih devetih izdaj glavnega letnega dogodka imenovanega WrestleMania. Bil je bil petkratni WWF prvak, njegova vladavina, ki je trajala 1.474 dni, pa je bila ena najdaljših v zgodovini moderne dobe profesionalne rokoborbe.

Njegova borba z Andréom the Giantom na tekmovanju imenovanem Wrestlemania 3 še vedno drži ameriške televizijske rekorde gledanosti profesionalne rokoborbe z Nielsenovo oceno s 33 milijoni gledalcev. Hogan je bil rojen 11. avgusta 1953 kot sin gradbenega vodje Pietra Bollee in gospodinje ter učiteljice plesa Ruth V. Bollea, italijanskega porekla.