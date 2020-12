Umrl je Dave Prowse, zloglasni Darth Vader

Pred 10 leti je dobil vsesplošno prepoved udeležbe na dogodkih, povezanih s kultno filmsko franšizo.

Prowse je karierno pot začel kot bodibilder in v zgodnjih 60. letih na igrah Commonwealtha zastopal Angljio. V tem času je menda stkal tesne prijateljske vezi s športnima kolegoma, ki sta tudi pozneje postala del hollywoodske zgodbe. Z Arnoldom Schwarzeneggerjem, verjetno enim najslavnejših filmskih mišičnjakov, ter Loujem Ferrigno, ki mu je slavo prinesla vloga Hulka v televizijski seriji Neverjetni Hulk.

Ljudje si vedno zapomnijo zlobneže.« Tako je bil prepričan britanski igralec. In imel prav. Ko je na povabilo režiserjanamreč prišel na avdicijo za prvotno trilogijo Vojne zvezd, kjer se je potegoval ali za vlogo nič kaj grozečega dlakavega Chewbacca ali temačnega gospodarja Sithov, se je odločil za slednjega. In si prav z likom zloveščega Dartha Vaderja priigral svetovno slavo in nesmrtnost. »Naj je sila s teboj. Za vselej!« se je od igralca, ki je v 85. letu starosti izgubil boj s kratko boleznijo, poslovil njegov agentZavedajoč se, da v žalosti ob izgubi ni sam, saj se je Prowsova smrt dotaknila milijonov oboževalcev kultne Vojne zvezd. Ne nazadnje je bil prvi in originalni Darth Vader in bo kot takšen živel večno. Za zloveščo črno masko enega najbolj ikoničnih filmskih zlikovcev.Njegova igralska kariera se je raztezala prek pol stoletja, čeprav je v vode sedme umetnosti prišel dokaj po naključju. Sprva zaradi svojih izklesanih mišic in moči, kar si je prislužil z garanjem v telovadnici kot bodibilder, zaradi česar je prevzel vlogo telesnega trenerjapri njegovih pripravah na vlogo Supermana.Ta prvi stik z igralskim svetom pa je bil dovolj, da so ga opazili filmarji. Sicer zaradi mišic in orjaške pojave, saj je v višino meril skoraj dva metra, kar mu je leta 1967 prineslo prvo vlogo, vlogo Frankensteinove pošasti, ki jo je ponovil v več filmih. Pa tudi drugi liki, ki jih je igral, so bili večinoma velikani in orjaki, denimo minotaver v eni izmed epizod serije Doctor Who. Do prelomnega Lucasovega filma Clockwork Orange, v katerem mu je bila dodeljena vloga osebnega stražarja. Obstranska, dokaj nepomembna, vseeno pa je Prowse na slovitega režiserja naredil tolikšen vtis, da ga je povabil na avdicijo za Vojno zvezd. Vse drugo je zgodovina.Vlogo temačnega gospodarja Sithov, ki se skriva za grozečo črno masko, je v prvi vrsti dobil zaradi mogočnega telesa. A če je sprva mislil, da bo skozi masko lahko tudi govoril, se je močno uštel. Njegov naglas nikakor ni ustrezal vlogi zloveščega hollywoodskega zlikovca, zato mu ga je v filmih posodil ameriški zvezdnik. Kar je bilo za Dava prvi udarec. Drugi je sledil, ko ga je v prizorih bojevanja zamenjal sabljačŠe tretji pa, ko je v tretjem delu iz trilogije, v filmu Vojna zvezd: Epizoda VI – Jedijeva vrnitev iz leta 1983, umirajoči naposled snel masko in pokazal obraz. A je za ta en prizor Lucas raje najel gledališkega igralca. Skupek tega je verjetno zanetil poznejši spor, če je verjeti govoricam precej hudega, med Prowsom in Lucasom, zaradi česar je prvi pred desetimi leti dobil vsesplošno prepoved udeležbe na dogodkih, povezanih s kultno filmsko franšizo.Kljub temu da je v preteklih desetletjih Prowse postal skoraj sinonim najrazličnejših konvencij oboževalcev znanstvene fantastike. »Nikoli mu ni bilo odveč srečati se z oboževalci. V zgodnejših dneh konvencij Comic Cons je bil Dave za mnoge oboževalce prvi zvezdniški gost, s katerim so se kdaj srečali,« je dejal, producent tovrstnih dogodkov.