Na Hrvaškem žalost: umrl je član legendarne glasbene skupine (FOTO)

S Hrvaške prihaja tragična novica. V 84. letu starosti je umrl znani glasbenik Marinko Colnago. Bil je basist in vokalist ter eden izmed ustanoviteljev priljubljene glasbene skupine Novi fosili, ki je bila ustanovljena ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja.

O njegovi smrti so poročali tudi na uradni Facebook strani skupine, kjer so zapisali: »Dragi naši, z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš dobri duh Fosilov, naš dragi Marinko. Neskončno ga bomo pogrešali. Marinko za vedno si v naših srcih.«

Marinko Colnago FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell Antonio Ahel/ataimages

Po poročanju hrvaškega portala jutarnji.hr je Colnago umrl po kratki in težki bolezni.

Colnago je bil član skupine Novi fosili skoraj ves čas njenega delovanja. Skupino so na začetku tvorili Slobodan Momčilović, Slavomir Cvija, Milan Čaleta in on. Nazadnje pa so jo sestavljali on, Vladimir Kočiš Zec in Sanja Doležal.