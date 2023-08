Umrl je Angus Cloud (25), zvezdnik serije Evforija

Igralec Angus Cloud, najbolj znan po vlogi HBO-jeve serije Euphoria, je umrl v starosti 25 let. Žalostno vest je v ponedeljek za medije potrdila njegova družina. Po besedah publicistke Cait Bailey je igralec umrl v ponedeljek v družinski hiši v Oaklandu v Kaliforniji. Vzrok smrti ni bil naveden.

»Z najtežjim srcem smo se morali danes posloviti od neverjetnega človeka,« je v izjavi zapisala Cloudova družina. Tudi oče mladega igralca je nedavno umrl, so dodali v izjavi, igralec pa naj bi se »intenzivno spopadal z izgubo«. »Kot umetnik, prijatelj, brat in sin je bil Angus za vse nas poseben na toliko načinov ... Edina tolažba, ki jo imamo, je, da vemo, da je Angus zdaj spet skupaj s svojim očetom, ki je bil njegov najboljši prijatelj. Angus je odkrito spregovoril o svojem boju z duševnim zdravjem in upamo, da je lahko njegova smrt opomin za druge, da niso sami in da se ne bi smeli boriti sami v tišini,« je še zapisano.

Pred popularno serijo se z igralstvom ni ukvarjal

Cloud, ki je bil iz Oaklanda, je zaslovel v seriji Euforija z vlogo preprodajalca mamil Fezca 'Feza' O'Neilla in hitro postal ljubljenec občinstva. Prej se ni ukvarjal z igralstvom; hodil je po ulici v New Yorku, ko ga je opazila skavtinja Eléonore Hendricks, on pa se je sprva upiral, saj je sumil, da gre za goljufijo. Nato se je z njim srečala direktorica kastinga Jennifer Venditti in ustvarjalec serije Sam Levinson ga je na koncu vključil v serijo za prvi dve sezoni.

»Neverjetno smo žalostni ob novici, da je Angus Cloud umrl. Bil je izjemno nadarjen in ljubljen del družine HBO in Euphoria. Naše globoko sožalje njegovim prijateljem in družini v tem težkem času,« so zapisali pri HBO.