Umrl igralec, ki je v filmih o Harryju Potterju igral ravnatelja Dumbledorja

V 83. letu starosti je umrl Michael Gambon. Njegova družina je razkrila, da je umrl v bolnišnici za posledicami pljučnice. Priljubljeni igralec je mnogim znan predvsem po vlogi čarovnika in ravnatelja Albusa Dumbledorja v filmih o Harryju Potterju.

»Z žalostjo sporočava, da se je od nas poslovil sir Michael Gambon. Ljubljeni mož in oče se je poslovil mirno, v bolnišnici, ob njegovi postelji sta bila žena Anne in sin Fergus,« so zapisali in dodali, da je bila zanj usodna pljučna bolezen.

Michael Gambon FOTO: Hannah Mckay Reuters

Igralsko kariero je začel z Laurenceom Olivierjem kot eden izmed začetnih članov britanskega kraljevega gledališča. Leta 1999 mu je takratna britanska kraljica Elizabeta II. za igralske dosežke podelila naziv vitez.

Med letoma 2004 in 2011 je navduševal ljubitelje filmov o Harryju Potterju in njegovih dogodivščinah na čarovniški šoli Bradavičarka. Kot ravnatelj Dumbledore je zaigral v šestih od osmih filmov. V tej vlogi je Gambon zamenjal preminulega Richarda Harrisa.

Število njegovih vlog na televiziji, filmu, radiu in v gledališču je sicer izjemno. Med drugim je znan tudi po vlogi francoskega detektiva Julesa Maigreta v seriji Maigret na televiziji ITV in po vlogi v BBC-jevi seriji The Singing Detective.