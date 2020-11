Umrl frizer, ki je urejal Angelo Merkel

Udo Walz, menda najslavnejši nemški frizer, ki je urejal pričeske številnih nemških zvezdnikov, je umrl. Med njegovimi rednimi strankami je bila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Umrl naj bi zaradi diabetesa. Star je bil 76 let. Njegovo smrt je potrdil tudi njegov mož Carsten Thamm-Walz, ki je sporočil, da je Udo Walz »mirno zaspal«.



Med njegovimi slavnimi strankami so bile nemške zvezdnice Romy Schneider, Marlene Dietrich in Claudia Schiffer. Friziral je tudi Mario Callas, Julio Roberts in Jodie Foster, navaja dpa.



Svoj prvi salon v Berlinu je odprl leta 1968. Nato je svoj posel razširil in ustvaril blagovno znamko. Delal je tudi za znane modne hiše Wolfgang Joop, Jil Sander in Jean Paul Gaultier, še navaja dpa.