Umrl eden največjih skladateljev v zgodovini pop glasbe

Umrl je Burt Bacharach, pevec, tekstopisec, pianist, producent in eden največjih skladateljev v zgodovini pop glasbe. Washington Post piše, da je glasbenik umrl naravne smrti doma v Los Angelesu. Star je bil 94 let. I Say a Little Prayer Arethe Franklin, What's New Pussycat? Toma Jonesa, The Look of Love Dustyja Springfielda, ... , so le nekatere izmed pesmi, ki jih je ustvaril Bacharach. Njegova pesem Raindrops Keep Falling on My Head, ki jo izvaja BJ Thomas in se pojavi v filmu Butch Cassidy and the Sundance Kid, je leta 1969 prejela grammyja in oskarja.

FOTO: Dylan Martinez Reuters

Kot otrok se je vtihotapil v jazz klube

Rodil se je leta 1928 v Kansas Cityju in odraščal v New Yorku.Kot otrok, piše The Guardian, se je Bacharach vtihotapil v jazz klube, da bi poslušal izvajalce, kot sta Count Basie in Dizzy Gillespie, medtem ko se je potopil v dela skladateljev, kot sta Stravinski in Ravel. Šolal se je v Montrealu, New Yorku in Kaliforniji, po služenju v ameriški vojski pa je postal klavirski spremljevalec glasbenikov, kot so Vic Damone in brata Ames ter njegova prva žena Paula Stewart. Delal je tudi kot aranžer in dirigent Marlene Dietrich na njeni evropski turneji v poznih 50. in zgodnjih 60. letih.

Bacharachov preboj v skladanju se je zgodil leta 1957, ko je srečal tekstopisca Hala Davida. Z dvema pesmima, The Story of My Life Martyja Robbinsa in Magic Moments Perryja Coma, s zasedli vrh britanske lestvice.

Poročil se je štirikrat

Po ločitvi s Paulo Stewart leta 1958 se je Bacharach poročil še trikrat, z Angie Dickinson leta 1965, Carole Bayer Sager leta 1982 in Jane Hansen leta 1993.

S slednjo je ostal poročen, imela sta dva otroka, Olivera in Raleigha. Njegovo življenje je zaznamovala tudi družinska tragedija, Nikki Bacharach, hči, ki jo je imel z Angie, je leta 2007 v starosti 40 let po dolgem boju z duševnim zdravjem naredila samomor.