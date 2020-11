Umrl dolgoletni voditelj znanega kviza (VIDEO)

V 80. letu starosti je po dolgem boju z rakom na ščitnici v nedeljo na svojem domu v Los Angelesu umrl voditelj slavnega ameriškega televizijskega kviza Jeopardy!.je oddajo vodil od leta 1984 in požel številne nagrade, v ameriški pop kulturi pa si je pridobil status legende.»Izgubili smo ikono. Alex Trebek je več kot 30 let zabaval in izobraževal milijone po vsem svetu in nam vtisnil ljubezen do kvizov. Izražam najgloblje sožalje njegovi družini, prijateljem in vsem, ki žalujejo zaradi te izjemne izgube,« je sporočil kanadski premierAlexander Trebek se je namreč rodil v kanadskem Ontariu leta 1940. Po diplomi iz filozofije na univerzi v Ottawi leta 1961 se je posvetil radijski in televizijski karieri v Kanadi, kasneje pa se je preselil v ZDA, kjer je postal državljan šele leta 1989.V ZDA je vodil številne televizijske oddaje, preden je leta 1984 prevzel vodenje kviza Jeopardy!. Oddaja sega v leto 1964. Tekmovalci odkrivajo polja z odgovori na vprašanja, sami pa morajo dati odgovor v obliki vprašanja. Na primer: »Leta 2016 je zmagal na predsedniških volitvah v ZDA. Kdo je ...?«Trebeku so marca 2019 odkrili raka na ščitnici in začel je terapijo, zaradi česar so oddajo za nekaj časa prekinili, a se je hitro vrnil in jo vodil tudi med zdravljenjem. Zadnjo oddajo je posnel 29. oktobra, televizija ABC in druge, ki jih predvajajo, pa jih imajo posnetih na zalogo do 25. decembra.Jeopardy! je v času Trebekovega vodenja pobral 35 televizijskih nagrad emmy, leta 2011 pa še nagrado peabody za odličnost v televiziji, radiu in po novem še na internetu. Trebek je sam osvojil sedem emmyjev, pa tudi emmyja za življenjsko delo, sprejet je v Nacionalno oddajno dvorano slavnih in ima svojo zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu.Še bolj slavnega ga je naredilki ga je nekaj časa igral v komični oddaji Sobotna noč v živo (Saturday Night Live) kot voditelja kviza, v katerem nastopajo malce omejeni slavni igralci. Slavni so bili celo Trebekovi brki, in ko si jih je leta 2001 obril, je bil to predmet debate na državni ravni več kot desetletje, dokler si jih ni znova pustil rasti.