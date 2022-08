Umrl avtor zmagovalne evrovizijske pesmi, celotna država žaluje

Umrl je izraelski skladatelj Svika Pick (72). Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi je bila Diva, ki jo je napisal za Evrovizijo leta 1998 in jo je izvedla Dana International. Ta pesem je tistega leta zmagala, poznavalci pa so jo večkrat izbrali za eno najboljših skladb evrovizijskega tekmovanja. Potem ko je v nedeljo odjeknila novica o njegovi smrti, so izraelske radijske postaje ukinile redni program in ga posvetile le predvajanju njegove glasbe.

Prve Pickove skladbe segajo v 70. leta prejšnjega stoletja. Svojo kariero na odru je začel z vlogo v muzikalu Lasje (Hair) in skozi desetletja postal steber izraelske glasbene scene.

Pick je leta 2018 doživel možgansko kap, ki mu je onemogočila govor in gibanje. Čeprav se je njegovo stanje nekoliko izboljšalo, odtlej ni več nastopal. Pickova smrt je užalostila vse sloje izraelskega življenja, sožalje svojcem pa izražajo politiki, kolegi umetniki in drugi. Izraelski premier Yair Lapid je dejal, da so Pickove pesmi vstopile v izraelsko srce in kulturo ter se spremenile v himno.