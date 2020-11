Umrl 14-letni zvezdnik kuharskega šova

Pri komaj 14 letih je zaradi redke oblike raka umrl, ki je tekmoval v šesti sezoni Masterchefa Junior, ki so jo predvajali na ameriški televiziji Fox. Deček je bil od malih nog vpet v kulinariko in je veliko časa preživel v restavraciji, ki jo je vodila njegova družina.Ko je vstopil v šov, se je nemudoma prikupil tako občinstvu kot tudi sodnikom. Ob novici, da je deček umrl, se je oglasil tudi, ki je zapisal, da je bil izjemno talentiran kuhar in zelo močna osebnost. »Tvoje mlado življenje je bilo polno težkih preizkušenj, a si vztrajal,« je napisal in dodal, da njegovi družini izreka sožalje ob boleči izgubi.Ko je Ramsay omenil težke preizkušnje, se je navezoval na čas, ko je Ben zaključeval sodelovanje v šovu, saj je takrat izgubil oba starša. Izkazalo se je, da je šlo za umor in samomor, dve leti za tem pa so mu postavili diagnozo redke oblike raka.Njegova babica in stric sta ob njegovi smrti zapisala, da je njegov boj trajal leto in pol in da sta, odkar je leta 2017 izgubil oba starša, vedno občudovala njegovo moč, pogum in ljubezen do življenja. »Nikoli se ni pritoževal. Bil je najmočnejši človek,« sta še zapisala in dodala, da je v svojem mladem življenju veliko pretrpel in da ju pomirja misel na to, da je njegovega trpljenja konec in da je deček na koncu vedel, da so ga mnogi imeli zelo radi.