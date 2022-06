Umorili vzhajajočo zvezdo raperske glasbene scene

Bil je vzhajajoča zvezda raperske glasbene scene, ki se ji je že uspelo prebiti tik pod vrh. Z dvema albumoma za pasom je ameriški glasbenik z odrskim imenom Trouble namreč že združil svoje ustvarjalne moči z velikani žanra, kot so The Weeknd, Young Thug, Jeezy in Drake, sploh njegovo sodelovanje z Drakom je bobneče odmevalo med oboževalci te glasbene zvrsti, saj si je njuno skladbo na youtubu ogledalo več kot 18 milijonov ljudi. Pred njim se je torej bleščala svetla, s slavo in bogastvom tlakovana pot, ki pa jo je v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah za vselej pretrgal naboj iz pištole. Raper, star le 34 let, je s kroglo v prsih obležal v stanovanju prijateljice, kljub hitremu odzivu reševalcev pa so ga ti na prizorišču lahko le razglasili za mrtvega.

Glasbeno sodelovanje prijateljev, Troubla in Draka, je bilo na youtubu velikanski hit. FOTO: Osebni Arhiv

Vedel je, da svet ni povsem varen prostor, sploh v črnih nočnih urah ne. V dneh pred smrtjo – skoraj kot bi čutil na vodi – je namreč zapisal, da se bo po ulicah svojega mesta, Atlante, odslej sprehajal previdneje, in sledilcem položil na srce, naj pazljivo izbirajo, s kom se družijo. A Trouble je očitno izbral napačno. Četudi verjetno nevede se je namreč zapletel – tako predvideva policija – v napeto družinsko situacijo, v kateri jo je skupil on in svoje prijateljevanje z anonimno žensko plačal z življenjem. Osumljenec Jamichael Jones naj bi si namreč nepovabljen utrl pot v stanovanje raperjeve prijateljice, in četudi po dosedanjih informacijah ni šlo za zapleten ljubezenski trikotnik, se je vdor končal s streljanjem.

Policija je že izdala nalog za aretacijo osumljenca Jamichaela Jonesa.

Čemu se je zgodil obračun, ostaja uganka, zvezdnik in umora osumljeni Jamichael se niti poznala nista, njuna edina stična točka je bila ženska, pri kateri je bil Trouble na obisku. Ob napačnem času je bil torej na napačnem mestu. »Bil je glas svojega mesta in navdih skupnosti, ki jo je ponosno zastopal,« so se mu priklonili pri njegovi glasbeni založbi Def Jam Recordings.