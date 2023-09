Umetnikov dom odprt za javnost, doma in po svetu velja za pravo legendo

Več kot 30 let po smrti francoskega šansonjerja in igralca Sergea Gainsbourga so njegovo domovanje v Parizu odprli za obiskovalce. Hiša, v kateri je živel več kot dve desetletji, je ostala po njegovi smrti 2. marca 1991 nespremenjena, vključno z inventarjem. V enakem stanju so jo tudi odprli za javnost. Hišo je Gainsbourg ob svoji smrti zapustil z napolnjenimi pepelniki – pokadil je po pet škatlic nefiltriranih žitank na dan –, odprtimi čokoladicami in lisicami, ki jih je policija pustila v hiši po nočnih popivanjih.

Hiša je priljubljena turistična destinacija, porisana z grafiti oboževalcev. FOTO: Arnaud 25/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Gainsbourgova hiša stoji blizu pariške akademije za likovno umetnost.

Njegova hči Charlotte Gainsbourg iz zakona z britansko-francosko igralko, pevko in aktivistko Jane Birkin (ki je umrla julija letos v 77. letu starosti), je za revijo Vogue povedala, da želi hišo zapustiti natanko takšno, kakršna je. Obisk približno 130 kvadratnih metrov velike hiše blizu pariške akademije za likovno umetnost vodi do spalnice, v kateri je umetnik umrl zaradi srčnega infarkta, ko je bil star 62 let. Obiskovalci si lahko ogledajo klavir, na katerem se je Charlotte učila igrati, zlate plošče in fotografije žensk njegovega življenja, vključno z Brigitte Bardot.

Z veliko ljubeznijo Jane Birkin je posnel slovito pesem Je t'aime ... moi non plus. FOTO: Pelo/Wikimedia Commons, public domain

Kontroverzni umetnik

Po njegovi smrti je postala hiša priljubljena destinacija za njegove oboževalce, ki so na fasado risali grafite in njegove slike. V bližini je v njemu posvečenem muzeju na ogled več kot 450 predmetov, vključno s fotografijami, rokopisi, fotografijami, oblačili in nakitom. Pokopan je na judovskem delu pariškega pokopališča Montparnasse, kjer njegovi oboževalci še danes puščajo cvetje, sporočila in cigarete, v neposredni bližini pa so grobovi velikih francoskih umetnikov, denimo pisateljice Simone de Beauvoir in pesnika Charlesa Baudelaira. Nekdanji francoski predsednik François Mitterrand je na njegovem pogrebu izjavil, da je bil Serge sodobni Baudelaire, ki je pesem povzdignil na raven umetnosti.

Njegova hči Charlotte Gainsbourg je povedala, da želi hišo zapustiti točno takšno, kakršna je. FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Kontroverzni umetnik, a vseeno ljubljenec francoskega občinstva, je v pariški hiši živel od leta 1969, sprva z Jane Birkin, s katero je zapel slovito pesem Je t'aime ... moi non plus, ki so jo v več državah prepovedali zaradi takrat spornega seksualnega besedila. Pesmi pa ni pisal le zase, ampak tudi za druge, predvsem za Juliette Gréco, Françoise Hardy, Petulo Clark in Dionne Warwick, hkrati pa je pisal scenarije za filme, v katerih je tudi igral. Po smrti je zrasel v pravo legendo, pri čemer ga za vzornika ali navdih navajajo številni sodobni pop glasbeniki.