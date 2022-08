Umazanija X Factorja na sodišče in male zaslone

Resničnostni šov X Factor je rojeval zvezde, na vrhuncu priljubljenosti pa je pred male zaslone prikoval po 14 milijonov gledalcev na epizodo. Deloma tudi zaradi ostrega, pogosto brezobzirnega jezika Simona Cowella, ob katerem so na vročih sodniških stolčkih sedeli megazvezdniki, kot so Sharon Osbourne, Cheryl, Dannii Minogue, Mel B in Robbie Williams. A v zakulisju te strašno priljubljene oddaje so tekmovalci preživljali pekel.

Zvezdniški sodniki so dodali ščep blišča. FOTO: Zjjg, lng Supplied By Wenn

Tako se je vsaj šepetalo. Zdaj pa je skupina nekdanjih udeležencev zaradi grozljivke, ki jo je preživljala, sklenila po sodni poti dobiti svojo pravico. In odškodnino. Pet solo udeležencev in ena skupina namreč načrtujejo proti Cowellovemu podjetju SyCo vložiti tožbo zaradi trpinčenja, slabega ravnanja in zapostavljanja, in sicer za najmanj dober milijon evrov. »Biti del šova je bila grozljiva izkušnja, zaradi katere trpimo že več let,« je dejal eden nekdanjih tekmovalcev, odločen, da morajo krivci za njihovo trpljenje plačati. Ne le da jim je tekmovanje pustilo duševne travme, zaradi njih so izgubili tudi precej denarja, ki bi ga lahko zaslužili, če se jim ne bi bilo treba ukvarjati s predelovanjem teh notranjih tegob.

Živčne razvaline

Finalistka Katie Waissel se je po koncu televizijskega tekmovanja borila s samomorilskimi mislimi. FOTO: Press

Zadnja epizoda, ki je sklenila 14-letni cikel sezon X Factorja, se je odvrtela pred štirimi leti. Od tedaj pa prihaja na plan vse več umazanije, ki je bila skrita očem javnosti. Lani je nekdanja finalistka Katie Waissel enega izmed članov ekipe, ki je stala za oddajo, obtožila spolnega napada. Rebecca Ferguson se je obrnila na policijo zaradi nadlegovanja in prisilnega nadzora pomembneža iz zabavne industrije, ki naj bi kampanjo ustrahovanja začel leta 2010, ko je sedmo sezono šova končala kot drugouvrščena in začela ustvarjati pevsko kariero. Lani se je oglasila še Fleur East, drugouvrščena v sezoni iz leta 2014, zatrjujoč, da jo je po prvem izdanem albumu Cowell postavil na stranski tir. Še peterica pa je proti idejnemu očetu oddaje sprožila sodni postopek, menda povezan tudi s poškodbo, češ da zanje med tekmovanjem niso ustrezno poskrbeli. A vse to je bil očitno komaj začetek razgaljanja umazanega zakulisja televizijskega tekmovanja.

X Factor nam je dal tudi megapriljubljeno fantovsko skupino One Direction. FOTO: Press Release

Trpeli so za nespečnostjo. Zaradi pritiskov so jokali. Stres in že skoraj ustrahovanje sta razjedala njihovo duševnost. Tako zdaj zatrjuje peterica in ena skupina, ki se po udeležbi v Cowellovem šovu še leta pozneje niso pobrali. »Publika in gledalci pred televizorji so nas videli naličene, v lepih oblačilih in z dodelanimi odrskimi scenami. A na oder smo prihajali v solzah, zvijalo nas je od travm, kronično smo bili neprespani. Mnogi tekmovalci prihajajo s socialnega roba, v šovu vidijo dobitni loterijski listek. Prodajajo nam sanje. A v resničnosti te po koncu šova vržejo nazaj v svet, ne da bi dvakrat pomislili nate. Tvoje duševno stanje ne briga nikogar. Na oddajo sem prišel samozavesten, ambiciozen in karizmatičen, zdaj pa sem čustveno nestabilen, tesnoben, živčna razvalina in nikomur ne zaupam,« je dejal eden od nekdanjih udeležencev, ki želijo razvedrilno podjetje SyCo zvleči za zatožno klop. Vse trditve o slabem ravnanju in trpinčenju naj bi namreč podprli z elektronsko pošto, posnetki in psihološkimi ocenami. »Simon mora prevzeti odgovornost. Gre za pravico. Želimo, da se nam povrneta čas in denar, ki smo ju porabili za strokovno pomoč v upanju, da bi spet lahko zaživeli normalno.«

Simon Cowell je nedvomno eden od velikanov zabavne industrije. FOTO: osebni arhiv

V luči napovedane tožbe SyCo zatrjuje, da Simon nikakor ni bil osebno vpleten oziroma se ni zavedal tega, zaradi česar so nekdanji udeleženci zdaj povzdignili glasove. »Dobro tekmovalcev je naša prioriteta, to poskušamo zagotavljati s strogimi ukrepi in ponudimo tudi podporo, če jo kdo potrebuje. O obtožbah ne vemo ničesar. In čeprav se je oddaja končala že pred leti, smo odprti za pogovore.«