Umazane igre sodobnih kraljev in kraljic (piše: Mateja Florjančič)

Težko je bilo v zadnjih dneh spregledati novico, da se je za vedno poslovila britanska kraljica. V njeni deželi se je čas dobesedno ustavil in nepregledne množice so čakale ob cestah ter v dolgi vrsti, da so se ji poslednjič poklonile.

Ja, Britanci so imeli svojo kraljico radi in je uživala podporo kar treh četrtin tamkajšnjih prebivalcev. Tudi tistim, ki so načelno proti monarhiji, je bila mama naroda, kot so ji večkrat rekli, pri srcu. Celo Škoti, ki so z vlado v Londonu pogosto v laseh, so ji bili naklonjeni.

V resnici gre za zanimiv fenomen, kakšno priljubljenost je užival relikt preteklosti, ki nekako ne sodi v sodoben čas, pa vendar. Predstavljala je nekaj, kar je bilo vedno tam. Nekaj, kar je mnoge navdajalo s ponosom, kar je poosebljalo njihovo identiteto. V svetu, ko se vse hitro spreminja, je ona ostajala. Tolažila, spodbujala ali samo obstajala. Ter vsake toliko poskrbela za dober šov. Ciniki bi rekli: v smislu kruha in iger. Še večji ciniki pa: za kruh boste morali poskrbeti sami.

A ne samo na Otoku, za sivolaso tetko v pisanih oblačilih je jokal tako rekoč ves svet. Njen pogreb je bil eden najveličastnejših dogodkov sodobnega časa, se je večkrat slišalo ali bralo v medijih.

Seveda so se oglasili tudi njeni nasprotniki in bolj ali manj na glas opozarjali na vse, kar se skriva za bliščem britanske kraljeve družine, na kolonialno preteklost države, ki jo predstavlja, in na zgodovinske – lahko bi rekli kar – packarije, ki so doprinesle k temu, da je Velika Britanija postala tisto, kar je, in si je kraljeva družina zgradila status, kakršnega ima.

