Ultra zaupno: plačal naj bi ji 11,7 milijona

Francoski mediji so te dni objavili šokantno vest, in sicer naj bi monaški princ Albert z ženo Charlene podpisal »ultra zaupno« pogodbo, v kateri se je zavezal, da ji bo plačeval 11,7 milijona evrov na leto v zameno, da ostane v kneževini in se z njim pojavlja na uradnih dogodkih.

Lani se je v javnosti v glavnem pojavljal z otrokoma in sestro Caroline. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Da je Charlene nesrečna v zvezi s 64-letnim vladarjem, se je govorilo, še preden je par sploh podpisal poročne dokumente, in že takrat naj bi Albert nekdanjo olimpijsko plavalko ob sebi zadrževal z denarjem in obljubami, med slednjimi so največ prahu dvignile govorice o tisti, da bo lahko Charlene odšla, ko mu bo rodila naslednika.

Ko je rodila dvojčka, so mnogi s pričakovanjem opazovali, kaj se bo zgodilo, ko je princesa ostala v Monaku, pa so govorice počasi potihnile. Do lani, ko je nenadoma za več mesecev izginila.

Uradni razlog je bilo zdravje, zaradi katerega ni mogla prileteti iz Afrike, o čemer smo že večkrat pisali, neuradno pa naj bi si v Republiki Južni Afriki, kjer ima družino in prijatelje, iskala stanovanje, da bi zlato monaško kletko končno enkrat za vselej zapustila. In takrat naj bi ji Albert ponudil prej omenjeno pogodbo ter jo tako zvabil nazaj.

Ker kraljevi v Monaku ne prejemajo plače, od države dobijo nekaj milijonov na leto za vzdrževanje nepremičnin, organizacijo dogodkov in podobno, je bila Charlene finančno povsem odvisna od Alberta, svojega denarja tako rekoč ni imela, kar naj bi bil razlog, da je pogodbo tudi podpisala in mu, odkar se je vrnila z zdravljenja v Švici, po dolgem času spet zvesto dela družbo na dogodkih, še navaja eden vodilnih francoskih tabloidov.