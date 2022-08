Ukrajinski zvezdnik in politik se ločuje: z ženo že živita ločeno

Župan Kijeva in nekdanji boksar Vitalij Kličko (51) se po 25 letih zakona ločuje od žene Natalije. »Odločitev za ločitev je bila obojestranska,« je povedal Kličko za ukrajinske medije. Dodal je, da z ženo že leta živita v različnih državah, a ostajata v dobrih odnosih. »Dolga leta sva imela različne interese in različno življenje. Odločila sva se, da bo uradno. Še vedno sva v dobrih odnosih, spoštujeva se, otroci so že veliki, življenje pa teče dalje.«

Vitalij in Natalija sta se poročila aprila 1997 in imata tri otroke: sinova Jegorja Danijela in Maksima Aleksandra ter hčer Jelizaveto Viktorijo. Medtem ko se je ukvarjal z boksom, si je Natalija v živo ogledala vse njegove borbe. Podprla ga je tudi leta 2014, ko je kandidiral za župana Kijeva.