Ukinjajo šov poln seksa, nasilja in kriminala? Lastnik Pink TV je bil jasen

Lastnik televizije Pink Željko Mitrović je udeležence srbskega šova »Zadruga« obvestil o ukinitvi resničnostnega šova v formatu, v katerem se trenutno predvaja. Tragični dogodki, ki so v zadnjih dneh prizadeli Srbijo, so spodbudili nezadovoljne ljudi k protestom proti nasilju, srbska televizija Pink pa je zaradi vsebin, ki jih predvaja, deležna predvsem kritik.

Po velikem pritisku javnosti je lastnik televizije sprejel odločitev, o kateri je udeležence »Zadruge« obvestil v živo, poroča Nova.rs.

»Tukaj pridemo do situacije, ki smo jo zelo dobro analizirali. Ljudje, ki praktično ne gledajo tega programa, so polni kritik. In ne le kritike. Temu programu so pripravljeni očitati, da je kriv za nekakšna družbena dogajanja, ki so skrajno pošastna, in s tem našim programom nimajo nobene zveze, niti program v nobenem smislu ne bi mogel ustvarjati spodbude.«

Mitrović je še povedal, da bo zaradi vsega naštetega trenutna sezona kontroverznega šova zadnja, vsaj v tem formatu. »Zadruge, kot jo zdaj poznamo in gledamo – ne bomo več predvajali,« je izjavil.