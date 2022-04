Ujeta v spolno suženjstvo: Bila sem drogirana, tepena in posiljena (resnična izpoved)

Samatha (30) (ime je izmišljeno) je umetnica ličenja, varuška in aktivistka, ki opozarja na problematiko trgovine z ljudmi ter spolnega suženjstva. Razlog za njeno udejstvovanje na tem področju je dejstvo, da je bila nekoč žrtev tega tudi sama.

Pri zgodnjih 20 letih se je prijavila na oglas za delo v Kaliforniji, odšla na razgovor in končala v mreži preprodajalcev, kjer je bila prisiljena v jemanje drog, večkrat pretepena, posiljena in prisiljena v spolno suženjstvo.

Naj se sliši za sodoben čas še tako neverjetno, njena zgodba ni osamljena. Trgovina z ljudmi je 32 milijard dolarjev letno vredna industrija, po ocenah Organizacije Združenih narodov pa je prisotna v kar 80 odstotkih držav po vsem svetu.

Kampanja Ni na prodaj (Not For Sale) se zavzema za konec sodobnega suženjstva in ocenjuje, da se vsako leto vanj samo v Združenih državah ujame od 14.500 do 17.000 oseb, kar predstavlja 30 odstotkov vseh žrtev. 80 odstotkov teh je žensk in otrok, ki so prisiljeni v spolno suženjstvo tako kot je bila Samantha.

Ona je imela srečo. Preživela je in noče, da bi jo izkušnja še naprej definirala. Zgodilo se je pred skoraj desetimi leti in je vesela, da je osvobojena.

Tako kot večina žensk njene starosti se zdaj posveča karieri in išče pravega partnerja, s katerim bi preživela preostanek življenja.

Preberite njeno zgodbo tukaj.