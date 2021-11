Ujeta na romantičnem sprehodu: sta zvezdnika spet skupaj? (FOTO)

Igralca Bradleyja Cooperja (46) in rusko manekenko Irino Shayk (35) so ujeli na romantičnem sprehodu po New Yorku. Irina je Bradleyja držala pod roko, igralec pa se je pri tem zadovoljno nasmihal, piše Daily Mail.

Nekdanji (morda tudi sedanji) par, ki se je razšel v 2019, je zaradi štiriletne hčerke Lee De Siene ostal v odličnih odnosih, zato ju je bilo mogoče pogosto videvati na ulicah New Yorka – a nikoli v tako romantični izdaji. Uradne potrditve še ni, so pa fotografije razveselile mnoge in zanetile številne govorice. »Je zelo predan in iznajdljiv oče, ki ne potrebuje varuške. Leo je vzel s seboj na dvotedenski dopust in mi ga ni bilo treba niti enkrat poklicati,« je v intervjuju za Highsnobiety razkrila Irina.

Shaykovo so sicer na začetku leta romantično povezovali s Kanyejem Westom, medtem ko naj bi imel Bradley kratko romanco z Jennifer Garner, bivšo ženo Bena Afflecka, ki se je vrnil v objem svoje velike ljubezni – Jennifer Lopez.