Ujel mikrofon, prepoznal Shaqa – a je Stevie Wonder res slep? (VIDEO)

Po letih špekulacij o njegovem vidu se je Stevie Wonder odločil postaviti stvari na svoje mesto in razkriti, kaj dejansko vidi – in to med nastopom v Walesu. 75-letni glasbeni velikan je občinstvo v Cardiffu prejšnji teden navdušil z nastopom, obenem pa razkril »resnico« o svoji slepoti.

Njegov vokalni talent nikoli ni bil vprašljiv, a enako ne velja za prepričanje, da pevec uspešnice Do I Do ne vidi tako kot večina ljudi. Za dvome obstaja več razlogov – prvi je ta, da se Wonder na odru še vedno svobodno giblje in pleše, kot da se ne boji, kljub temu da ne more videti, kam gre.

Poleg tega je Shaquille O’Neal nekoč razkril, da ga je Wonder nekoč »prepoznal« v dvigalu, medtem ko je tudi znano, da je med skupnim nastopom s Paulom McCartneyjem uspešno »ujel« mikrofon, ki ga je McCartney podrl.

Wonder je tudi izjemno nadarjen glasbenik – igra klavir, klaviature, harmoniko, bobne, orgle in sintetizatorje – in nekateri preprosto ne morejo dojeti, kako mu je vse to uspelo brez vida. A to le dokazuje, da lahko dosežemo vse, če si to resnično želimo – Wonder je svoje številne spretnosti osvojil s čisto odločnostjo.

Kljub temu nekateri še vedno verjamejo, da že vso kariero slepoto le »igra«.

O govoricah prvič odkrito spregovoril

Wonder je skozi leta sprejemal te govorice z mirnostjo, a pred dnevi se je odločil, da bo o govoricah prvič odkrito spregovoril – in to kar med koncertom na prizorišču Blackweir Fields v Cardiffu.

Potrdil je, da je resnično slep, ter svojo invalidnost opisal kot »blagoslov«. V posnetku koncerta, ki je bil objavljen na družbenih omrežjih, je glasbeni zvezdnik dejal: »Reči vam moram nekaj, o čemer sem razmišljal. Kdaj bi svetu povedal to? No, povem vam zdaj. Veste, govorice so krožile, da naj bi videl in podobno. A resno – poznate resnico. Resnica je ta, da sem kmalu po rojstvu oslepel. In to je bil blagoslov, ker mi je omogočilo, da vidim svet z vizijo resnice. Da vidim ljudi po njihovem duhu, ne po videzu. Ne po barvi kože. Ampak – kakšne barve je njihov duh?«

Podobno čustveno sporočilo je delil tudi med nastopom na festivalu BST Hyde Park v Londonu. Občinstvu je dejal: »Vsaka slepa oseba bi morala videti na svoj način. In če mi ne verjamete, ali se ne strinjate – srečajmo se v temi in poglejmo, kaj se bo zgodilo.«

Zabavno pa je tudi, da je med nastopom pokazal na svojo belo tuniko, okrašeno z obrazi Johna Lennona in Marvina Gayeja, ter se nato šaljivo zmedel in njuni imeni zamenjal. Z nasmeškom je nato dodal: »Oprostite, veste, da sem slep.«

Slep od otroštva

Grammyjev nagrajenec je slep od otroštva, čeprav se ni rodil slep. Vid je izgubil pri približno šestih tednih starosti zaradi bolezni, znane kot retinopatija nedonošenčkov. Po podatkih Nacionalnega očesnega inštituta gre za očesno bolezen, ki prizadene prezgodaj rojene otroke in povzroča nenormalno rast krvnih žil v mrežnici – svetlobno občutljivi plasti na zadnji strani očesa.

Nekateri dojenčki to bolezen prebolijo brez posledic, pri drugih pa lahko povzroči izgubo vida ali slepoto, če ni hitro zdravljena. Ko se je Wonder maja 1950 prezgodaj rodil, so ga namestili v inkubator – a ker je vseboval preveč kisika, je to prispevalo k razvoju bolezni.

V lanskem podkastu The Wonder of Stevie, v pogovoru z Barackom Obamo in Wesleyjem Morrisom, je Wonder razkril, da je njegova mama novico o njegovi slepoti zelo težko sprejela. »Rodil sem se,« je povedal. »Kmalu zatem sem oslepel. Moja mama je zelo trpela in moja izkušnja s tem je bila težka,« nato pa razložil, da je mama vsako noč jokala zaradi njegove slepote.

Poskušal jo je potolažiti. »Rekel sem ji: ‘Mama, ne jokaj. Mogoče ima Bog zame nekaj večjega od vsega tega.’ Zgodovina je pokazala, da sem imel prav,« poroča ladbible.com.

Preberite še: