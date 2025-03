Uh, to pa je bilo neprijetno! Slavno manekenko zadržali na letališču, na potnem listu je niso prepoznali

Brazilsko manekenko Janaino Prazeres je norveški Playboy razglasil za najlepšo žensko na svetu, zdaj pa je v središču pozornosti javnosti zaradi bizarne situacije, ki se ji je zgodila na letališču v Sao Paulu, navaja The Mirror.

Varnostniki so jo namreč ustavili zaradi potnega lista. Niso mogli verjeti, da je na fotografiji v potnem listu res ona in so jo prosili, naj potrdi svojo identiteto. Na zaslišanju so jo zadržali 40 minut, dokler varnostna ekipa ni potrdila, da gre za isto osebo.

Ta 35-letna manekenka in vplivnica je bila od fotografiranja za potni list pod nožem že več kot 20-krat, znano pa je tudi, da je doslej za svoj videz zapravila dobrih 900 tisoč evrov.

»Uradniki so mi postavili več vprašanj in celo primerjali fotografijo potnega lista z drugimi fotografijami, preden so mi dovolili vstop v državo,« je pojasnila manekenka to neprijetno izkušnjo.