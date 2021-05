Ugrabitelje psov Lady Gaga priprli

Pevkina slava ni igrala nikakršne vloge pri ugrabitvi, saj ugrabitelji niso vedeli, da so francoski buldogi njeni. FOTO: Filippo Monteforte/getty Images

Psička je pobegnila

Ugrabitev na ulici je posnela kamera na bližnji hiši, kar je olajšalo iskanje osumljencev.

Krivde niso priznali

5

milijonov evrov znaša varščina za vso peterico.

Primeer ugrabitve psov, med katerim je šlo nekaj pošteno narobe, saj je s kroglo v prsnem košu na pločniku obležal njihov sprehajalec, počasi dobiva epilog. Srečen konec s pravičnim razpletom za negativce v zgodbi.Losangeleška policija je namreč aretirala pet osumljencev, ki naj bi načrtovali in izvedli odmevno ugrabitev. »To je bilo nadvse drzno poulično kriminalno dejanje, med katerim je bila oseba tudi težko ranjena,« je povedal policijski predstavnik, za peterico osumljencev, trenutno v priporu, pa so tudi že določili varščino v skupnem znesku približno petih milijonov evrov.Sredi februarja so večerno tišino v ugledni losangeleški soseski prekinili streli iz polavtomatskega orožja, temu pa so sledili roteči kriki. »Ustreljen sem! Pomagajte! Iz prsnega koša mi teče kri!« je odmevalo, klici na pomoč pa so se pomešali z divjim speljevanjem belega beemveja, v katerega so neznanci stlačili dva pevkina francoska buldoga,in, medtem ko je psičkiuspelo pobegniti.Za izginulima francoskima buldogoma je nemudoma stekla iskalna akcija, brž pa se je oglasila tudi zvezdnica in tistemu, ki ji vrne ljubljenčka, obljubila dobrih 400 tisočakov nagrade. Po nekaj dneh, nabitih s strahom in skrbjo, tako za psičkoma kot prijateljem Ryanom, ki se je v bolnišnici boril za življenje, pa je pevka naposled lahko nekoliko lažje zadihala. Ne le da so ji iz bolnišnice sporočili spodbudno novico, da bo Ryan okreval, neznanka ji je tudi nazaj pripeljala psa, zdrava in nepoškodovana. Ali je dobrotnica tudi v resnici dobila obljubljeno nagrado, ni znano, jo je pa policija tedaj izločila iz kroga morebitnih osumljencev.Prezgodaj, saj so preiskovalci postopno začeli odkrivati, da samaritankavendar le ni snežno bela. Ugotovili so, da je v romantičnem razmerju s, članom ene tamkajšnjih tolp, nadaljnje brskanje pa je policijo pripeljalo do ugotovitve, da je njen izbranec oče enega glavnih osumljencev, 19-letnegaZa ugrabitvijo, med katero so postali skoraj tudi morilci, naj bi stali 18-letni, ki je tudi streljal, leto starejši Jaylin in 27-letni, Jennifer in Harold pa sta obtožena kot soudeleženca po že storjenem glavnem dejanju. Vsi so se sicer izgovorili za nedolžne, prvo zaslišanje pred sodnikom pa jih čaka 11. maja. Do tedaj pa bodo vsaj glavni trije obtoženci verjetno za zapahi, saj je za Jaylina in Lafayetta določena varščina približno milijon evrov za vsakega, za strelca Jamesa pa trikratnik tega zneska. Jennifer mora položiti 8 tisočakov varščine, a bo v tem primeru morala okoli gležnja nositi sledilnik, Harold pa še 20 tisoč evrov več.Zgodba je deležna medijskega pompa zaradi slavne lastnice psov, čeprav pri sami ugrabitvi njeno ime ni igralo nikakršne vloge. Ugrabitelji naj namreč sploh ne bi vedeli, da so psi pevkini ljubljenčki, ugrabili so jih zaradi vrednosti pasme in jih želeli prodati. A so se njihovi načrti spremenili, ko so izvedeli za ime lastnice in ponujeno nagrado.