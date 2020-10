Ugledni novinar javno masturbiral

Je njegova kariera že šla po zlu? FOTO: Reuters

Tehnologija nam vsekakor lajša vsakdanjik in omogoča delo ter preživetje tudi v obdobju, v katerem nam je novi koronavirus onemogočil bližnje stike. A nekateri se vendarle težko privajajo na dejstvo, da smo tako marsikdaj prisiljeni povabiti sodelavce in tudi popolne neznance v svoj dom: videokonference so resda zelo praktične, a za neizkušene lahko skrivajo tudi kar nekaj pasti. Denimo, pozabljivost pri izklopu videokamere.Prav tu se je ujel, ugledni novinar in pisec pri reviji The New Yorker ter glavni analitik televizijske mreže CNN; njegova kariera političnega komentatorja, cenjenega pravnika in pisca je vsekakor zavidljiva, a tudi 60-letni Toobin je preprosto krvav pod kožo, ga zdaj branijo sodelavci, ki so bili priča skrajno nerodnemu in po mnenju najstrožjih kritikov izprijenemu dogodku. Novinar je namreč po sestankovanju s sodelavci prek zooma preklopil na drug videoklic, klic strasti, kot se je izkazalo, ki ga je spodbudil k masturbaciji. In nič od tega ne bi pricurljalo v javnost, če ne bi Toobin pozabil izklopiti spletne kamere in mikrofona, ki ju je uporabljal med prejšnjim sestankom: preostali pisci pri reviji New Yorker so tako šokirani in odprtih ust kratek čas spremljali sodelavčevo predajanje mesenim užitkom, potem pa se diskretno umaknili. A incident je seveda dosegel pristojne pri reviji, ki so Toobina nemudoma suspendirali, časi pač niso takšni, da bi se lahko postavili v bran nekomu, ki išče spolno zadoščenje prek spleta, in to vpričo (pa čeprav nenamerno) drugih, pri CNN pa ukrepi niso bili potrebni, saj je Toobin sam naznanil začasen umik z zaslonov zavoljo urejanja osebnih zadev.Toobin se je že opravičil za svoje nespodobno ravnanje, za milost je prosil tudi ženo, svoje tri otroke in sodelavce; kaj bo javna masturbacija pomenila za njegovo bogato kariero, še ni znano. Najstrožji kritiki sicer zahtevajo takojšnji umik novinarja z vseh medijskih platform, zavezniki pa ga zagovarjajo, da je vendarle storil le nerodno napako, ki ne bi smela omadeževati njegove strokovnosti in številnih dosežkov v dolgoletni karieri. Kot izjemen pravni poznavalec je med drugim spisal knjigo o odmevnem primeru, ki se je prelevila v uspešno serijo z devetimi emmyji, oin zdajšnjem predsedniku ZDA