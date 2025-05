Uf, ne boste verjeli, kako visoka je lepa misica Laura (FOTO)

Pri nas bomo septembra po osmih letih spet izbirali miss Universe, ki bo nato konec novembra odpotovala na Tajsko in se tam potegovala za naziv najlepše na finalnem izboru. Trenutno organizatorji še vedno zbirajo prijave kandidatk, pri naših južnih sosedih pa so že izbrali dekle, ki bo Hrvaško zastopala na finalnem izboru.

To je postala 23-letna Laura Gnjatović, ki bo na Tajskem zagotovo izstopala, ne le zaradi svoje lepote, temveč predvsem višine. Študentka in navdušena športnica v višino namreč meri kar 191 centimetrov, in to še preden obuje salonarje z visoko peto.

»Zavedam se svoje višine, seveda se. Prav tako pa se zavedam dejstva, da bo ta mnogim razlog za smeh in opazke,« je dejala Laura, ki je komentarji neznancev ne motijo, še manj prizadanejo. Okrog sebe ima ljudi, ki jo imajo radi, ki jo podpirajo, srečno je zaljubljena in to je vse, kar šteje, pravi.

Povprečna višina za ženske je bila lani sicer 160,95 centimetra, najvišje so bile Nizozemke s povprečno višino 170,36 centimetra, tik za petami pa so jim Črnogorke s 169,96 centimetra. Povprečna višina žensk na Tajskem je znašala 159 centimetrov, kar je skoraj pol metra manj kot meri postavna Laura.

Stara je 23 let. FOTO: Matija Habljak/pixsell