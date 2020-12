Uf, hrvaška zvezdnica slekla hlače in pokazala sled ... (FOTO)

(35) ne neha zapeljevati sledilcev na instagramu. Pred dnevi je za novi koledar objavila fotografije s snemanja, zadnja fotografija pa je bila posebna. Gre za koledarska stran za julij, na kateri je v zgornjem delu kopalk, a brez spodnjic. V redu, imela je kavbojke, ki jih je slekla do polovice zadnje plati ...In medtem ko nekateri pišejo, da je julij zdaj njihov najljubši mesec, drugi menijo, da je njeno vedenje vulgarno. »To je najboljša rit na Balkanu,« je eden od komentarjev.V začetku meseca je Lidija sicer napovedala, da bo njen koledar za leto 2021 kmalu na prodaj. Novico je sporočila s fotografijami, na katerih je le v spodnjih hlačah in jopičem ter brez modrca. Na instagramu jo spremlja preko 300.000 ljudi, ona pa jih redno vznemirja s provokativnimi fotografijami.»Instagram je lažna podoba ljudi. V živo sem videti še bolje, pogosto se fotografiram, da jasno pokažem, da slik ne obdelujem, ker to sovražim. Na srečo v živo dobim še več pohval kot na slikah,« je Lidija povedala za Jutarnji list.