Trimesečni Abraham zaradi covida v bolnišnici

Britanska igralka(33), znana iz serije filmov o Harryju Potterju, se je na instagramu oglasila iz bolnišnice in razkrila, da je njen trimesečni sinčekokužen s koronavirusom.»Počuti se dobro in mu gre na boljše, hvala bogu, upam pa, da bodo ljudje v prihodnjih tednih pazljivejši. Takšnega začetka leta si zares nisem želela, še manj pa, da sem se po tako kratkem času vrnila nazaj v bolnišnico po tako travmatičnem porodu,« je zapisala Jessie, ki ima s komikomtri otroke: še petletnegain triletnoAbraham je prve dni preživel v inkubatorju, tudi nosečnost pa je bila po njenih besedah zelo težka. Tako sta bolnišnico zapustila šele v novembru.Igralka, ki je v Princu mešane krvi in Svetinjah smrti igrala Lavender Brown, se je sicer pohvalila, da je fantek zelo potrpežljiv in je tudi v primerjavi s svojimi zadnjimi bolnišničnimi dnevi že pridobil precej telesne mase.