Tukaj si je živce hladil Tom Cruise

9 dni je ostal na otoku.

Notranji mir je nabiral na zasebnem tropskem otočku pri Madagaskarju. FOTO: Javarman3/Getty Images

Na snemanju novega dela dobičkonosne franšize Misija nemogoče 7 v Londonu je nastal konflikt, ker se snemalna ekipa ni držala ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa. Filmski zvezdnik in producent tega filmajim je v navalu jeze v stilu tajnega agenta Ethana Hunta, ki ga igra, grobo zagrozil z odpustitvijo.Malgaški časniki so poročali, da je Cruise v spremstvu še desetih ljudi s privatnim reaktivcem 20. decembra pristal na skrajnem severu Madagaskarja, v kraju Diego Suarez. Takoj ko so opravili zdravstvene teste, so se z dvema helikopterjema, to je edini možen dostop, odpravili na rajski, privatni otok Ankao na severovzhodu.Madagaskar je četrti največji otok na svetu, obdajajo pa ga še številni večji in manjši otoki. Največja sta Nosy Be (v prevodu: Veliki otok), ki je obenem najbolj turistična destinacija države, in Nosy Boraha (francosko Ile Sainte-Marie). Nekaj jih je v privatni lasti oziroma so ekstremno luksuzni in zato niso dostopni vsakomur. To sta na primer Tsara Bajina v arhipelagu Mitsio in Nosy Saba v arhipelagu Radama.Kako da se je Cruise odločil dopustovati na tem otočku, bo verjetno ostala skrivnost. Ali mu je njegova elitna, tajna agencija za vohunjenje in prikrite operacije IMF povedala, da je na otočku deževna doba s temperaturami med 25 in 32 stopinjami ter vlažnostjo blizu 90 stopinj, na plažah, posutih s čudovitim belim peskom, pa serijsko pikajo insekti moka fohy (če jih dnevno ne preganjajo z insekticidi), tudi ne bomo izvedeli. Pa kaj zato. Neustrašni Ethan se vendar znajde v vsaki situaciji.Površina otočka Ankao je le 10 kvadratnih kilometrov, zatočišče bogatih strank pa tudi endemičnih lemurjev, morskih želv, živobarvnih rib in kitov grbavcev. Devetdnevno bivanje je Cruisa in ekipo v petzvezdičnem hotelu Miavana, ki ima 14 bungalovov, stalo okrog 25.000 evrov, ne veliko za enega najbolje plačanih igralcev na svetu, na sekundo zasluži namreč devet dolarjev in 40 centov.Cruise je na otok povabil tudi malgaškega predsednika– ta je, mimogrede, za božič z družino obiskal našega misijonarja. Tema njegovih pogovorov s Cruisom je kakopak ostala skrivnost. Iz dobro obveščenih krogov pa smo dobili namig, da je bil obisk Cruisa in dela filmske ekipe morda nekakšna izvidnica za bodoče snemanje, no, v vsakem primeru bo koristil promociji malgaškega turizma.