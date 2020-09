Tudi v tretje se ni izšlo

GETTY IMAGES Z Judom Lawom sta se po zaroki večkrat razšla, dokončno leta 2011. FOTO: David Westing/Getty Images

Še vedno se ljubita

Skakala čez plot

Igralkaje spet samska. Januarja je 38-letna zvezdnica obljubila devet let mlajšemu, da se bo z njim poročila, poroke pa, kot kaže, ne bo, saj se je par odločil, da gresta raje vsak svojo pot. To je sicer Siennina že tretja propadla zaroka, razdrla jo je menda ona, a razhoda še nista komentirala, zato ni znano, zakaj sta se odločila za ta korak. A parček, ki se je pred zaroko dobival dobro leto, je menda imel težave že konec lanskega leta, in nekateri njuni znanci menijo, da je 29-letnik svojo drago zaprosil, da bi poskušal rešiti težave oziroma jih vsaj omiliti, taktika pa se, kot kaže, ni obnesla. Lucas Zwirner je sicer sin priznanega ameriškega trgovca z umetninami, par pa se je spoznal prek skupnih prijateljev v New Yorku, kjer oba trenutno živita.Sienna je odrasla v Londonu in tam preživela večino življenja, a si z bivšim zaročencem, Newyorčanom, deli skrbništvo nad osemletno hčerjo, zato se je odločila, da se preseli čez lužo. Par sta bila kar štiri leta, leta 2012, le nekaj mesecev pred prihodom Marlow, sta se zaročila in veselo oznanjala načrte za poroko, čeprav se jima ni prav nič mudilo, da bi svojo ljubezen tudi uradno potrdila. Na koncu iz tega ni bilo nič in tri leta pozneje sta se razšla. Kljub temu sta ostala prijatelja, ne le zaradi hčerke, ampak, kot je v intervjuju za ameriško revijo nekaj let pozneje dejala Sienna, »ker se še vedno ljubita« in sta rada v družbi drug drugega. »Mislim, da mora biti pri razhodu eden od partnerjev malce krut do drugega, da se razhod šteje kot tradicionalen, a pri naju ni bilo tako, vse je potekalo prijateljsko in še vedno se druživa, polovico časa tudi živiva skupaj in seveda vse praznike in počitnice preživiva s hčerko. Ne le zaradi nje, ampak ker si tako želiva. In tudi zanjo je dobro, da se zaveda, da ima starše, ki se iskreno ljubijo in so prijatelji. Tom je brez dvoma moj najboljši prijatelj na vsem svetu,« je dejala Sienna. Kaj o vsem tem pravi Tomovo novo dekle, igralka, ni znano, menda pa je na začetku zveze imel kar nekaj težav z ljubosumjem Lucas. A tudi to je minilo in s Tomom sta postala dobra prijatelja.Preden je spoznala Toma, pa je bila Sienna zaročena s stanovskim kolegom, s katerim sta se večkrat razšla. Najprej le nekaj mesecev po zaroki, ko je Sienna izvedela, da je imel Jude razmerje z varuško svojih otrok. Jude se ji je javno opravičil in pobotala sta se, a premirje ni trajalo dolgo. Ko mu je prišlo na ušesa, da je Sienna skočila med rjuhe z enim njegovim najboljših prijateljev, jo je vrgel na cesto in spet sta nekaj mesecev preživela narazen. Leta 2009 sta znova obudila ljubezensko razmerje, a ga je bilo nepreklicno konec 2011., in nedolgo za tem je Sienna spoznala Toma.