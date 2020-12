Trumpovi na Floridi niso dobrodošli

500 članov šteje elitni klub.

Čeprav zmageše ni priznal, se bo januarja prihodnje letoz ženo in sinom zanesljivo odselil iz Bele hiše. Kot smo že poročali, ne v New York, kjer ga čaka kar nekaj pregonov zaradi domnevnih finančnih prevar, ampak na sončno Florido – kjer pa se vse bolj zgrinjajo temni oblaki.Prebivalci umirjenega Palm Beacha, kjer se razteza Trumpovo razkošno posestvo z ekskluzivnim klubom Mar-a-Lago, so namreč spisali protestno pismo in ga poslali na mestni svet, kjer bodo, tako upajo, družini, ki zapušča Belo hišo, onemogočili stalno bivanje na Floridi. Sklicujejo se na dogovor iz devetdesetih let minulega stoletja, ko je takratni nepremičninski tajkun ustanovil klub in se zavezal, da tam ne bo živel in da se tja ne bo preselil niti nobeden od skupno 500 članov kluba in da nobeden od elitnih izbrancev tam ne bo bival več kot 21 dni na leto. S tem so želeli omiliti predvsem prometni kaos, ki nastane, ko razvpita družina organizira dogodke, in medijsko pozornost ter onesnaženje in hrup, ki ga povzročajo helikopterji, s katerimi se pogosto prevažajo Trumpovi in gostje. Mimogrede, Palm Beach je dolgo prepovedoval gradnjo heliodroma, izsilil pa jo je sam Trump, potem ko je postal predsednik. In od takrat je prekršil številna druga pravila, predvsem tisto o številu dovoljenih bivalnih dni, dosegel pa je tudi ustavitev tamkajšnjega letalskega prometa (razen za njegove potrebe), da ne bi hrup z bližnjega letališča motil druženj na njegovem posestvu.S koncem njegovega mandata so se obetale številne spremembe na bolje, so se veselili prebivalci Palm Beacha, ki pa so doživeli hladen tuš, ko je Trump naznanil, da se bo na Florido kar preselil. Kdo bo zmagal v pravni bitki, bo znano kmalu, Mar-a-Lago pa bo vsekakor ostal razkošno zatočišče za elito. Za tiste, ki so pripravljeni odšteti 160.000 dolarjev ob vpisu v klub, potem pa vsako leto še deset tisočakov članarine in polog 1600 evrov za jedačo in pijačo pa še razna doplačila. Mar-a-Lago vsako leto prinese okoli 20 milijonov prihodka, rezultati poraznega koronskega leta pa še niso znani.