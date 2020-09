Trumpova prva žena šokirala: povedala je, kaj si misli o Melanii (VIDEO)

, prva žena predsednika ZDAje pred dnevi dala prvi intervju, odkar je njen nekdanji mož zmagal na volitvah.Ivana, rojena v Češkoslovaški leta 1949 kot Ivana Zelničkova, je bila s Trumpom poročena med letoma 1977 in 1992, v zakonu so se jima rodili trije otroci:in. Ločila sta se, ko je izvedela, da jo vara z njeno prijateljico, ki je nato postala njegova druga žena. Čeprav je bila takrat nanj zelo jezna (znan je njen stavek: Don't get mad, get everything – Ne bodi jezna, vse mu poberi), sta danes zelo dobra prijatelja, kot je razkrila v oddaji Loose Women. Dodala je, da sta redno v stiku, priznala pa je, da njegove sedanje žene, Sevničankene pozna dobro. »Ne, govorim neposredno z gospodom predsednikom,« je odgovorila na vprašanje, ali govori s prvo damo, je pa Melanio spoznala.Preberite tudi:Na vprašanje, ali meni, da je Melania dobra prva dama, je bila odkrita: »Nisem prepričana. Zelo je tiha in ne gre na veliko prireditev. Gre tja, kamor mora iti, a ne govori veliko.« Seveda je imela veliko bolj pohvalne besede o svoji hčeri Ivanki, ki deluje kot svetovalka svojemu očetu: »V Beli hiši je vsak dan, veste? Vsak dan je ob očetu. Ve, kaj se dogaja. Mislim, da bi definitivno nekega dne postala prva ženska predsednica. Zelo je pametna, lepa je.«