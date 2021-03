Trumpova hči ujeta v zelo neprijetnem trenutku. Kaj ima v roki?

Z zaročencem na Florido

Hči(27), ki se mu je rodila v razmerju z, ameriško voditeljico in igralko, se je v Miamiju, kjer trenutno prebiva z družino in zaročencem, kar nekoliko sprostila. V hotelu je za trenutek odšla na teraso, fotografi pa so jo ujeli s cigaretnim ogorkom in vžigalnikom v roki. Še pomembneje, na roki ji je sijal zaročni prstan, ocenjen na 1,2 milijona dolarjev.Ker Trumpove hčerke še nikoli niso videli s cigareto v roki in ni znano, da kadi tobak, tuji mediji pišejo, da najverjetneje ne gre za tobak. Spomnimo, nigerijski multimilijonarje na vrtu Bele hiše zaprosil Trumpovo hčer. Ta se je sama pohvalila z zaroko, objavila je skupno fotografijo iz Bele hiše, na kateri je velik prstan na njeni roki.Michael je, mimogrede, naslednik nigerijskega poslovnega konglomerata Boulos Enterprises in je živel v Nigeriji, dokler ni leta 2018 srečal Tiffany na Mikonosu v Grčiji in se zaradi nje preselil v ZDA, trdijo tuji medijski viri. Po vsej verjetnosti se bo preselil v vilo na Floridi, tako kot preostali del Trumpovega klana.insta tam že kupila nepremičnino, medtem ko njen bratmlajši z dekletomraziskuje nepremičnine na Palm Beachu. Ni čudno, da si Tiffany želi biti nekje blizu svojega brata, ne nazadnje je bil edini od družine na njenem praznovanju 25. rojstnega dne pred tremi leti.Omeniti velja, da je Trump nekoč dejal, da je na Tiffany »manj ponosen kot na preostale otroke« ter da ji od leta 2013 ni javno čestital za rojstni dan. Že dolgo se sploh nista videla, saj se na družinskih srečanjih ni počutila dobrodošlo. To se je spremenilo letos, ko je skupaj z vsemi drugimi Donaldovimi otroki imela govor na državnem srečanju republikancev.