Nekdanja manekenka o domnevni aferi s Trumpom: Imela sva se rada, ponujal mi je denar

Nekdanja manekenka Karen McDougal (52) trdi, da je imela afero z nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom (76), ki je trajala 10 mesecev. Trump je zanikal, da bi se to kdaj zgodilo. Karen je nedavno v intervjuju za Daily Mail razkrila podrobnosti njune ljubezni.

»Lahko je predrzen in vulgaren, a ko ima prijazne trenutke, jih je čudovito videti, ker to pomeni, da je še vedno človek,« je o njem dejala Karen.

Glede razmerja z nekdanjim predsednikom pa trdi, da je bilo v redu in da sta bila zaljubljena.

Donald Trump. FOTO: Carlos Barria, Reuters

»Bila sem zaljubljena vanj. Bil je zaljubljen vame. Vem, ker mi je to ves čas govoril. Rekel mi je: 'Ti si moja in rad te imam'. Predstavil me je svojim prijateljem,« je razkrila nekdanja manekenka.

V Playboyevem dvorcu

Karen in Donald sta se spoznala v Playboyevem dvorcu junija 2006 na zabavi ob bazenu, ki jo je gostil Hugh Hefner za tekmovalce Trumpovega resničnostnega šova Celebrity Apprentice.

Imela sta kratko afero, čeprav je bil Trump takrat že poročen z Melanio Trump (53), s katero ima sina Barrona. Nekdanja manekenka ga je očarala in varnostnika je prosil, naj mu priskrbi njeno telefonsko številko. Nekaj ​​dni pozneje sta se družila v hotelu Beverly Hills in skupaj preživela noč. Nato ji je Donald ponudil denar.

»Nisem tak tip dekleta,« mu je odgovorila.

Po nekaj dneh jo je Trump povabil na večerjo in privolila je, čeprav ne ve, zakaj. Hodila sta le 10 mesecev in Karen je priznala, da jo je sram, da je bila njegova ljubica, poroča 24sata.hr.