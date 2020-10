Trump skuša prepričati volivce tudi s posnetki Slovenije

Preberite še:

Tekma za Belo hišo se v ZDA počasi bliža zaključku, saj bodo 3. novembra volitve predsedniške volitve. Predsednikin demokratski protikandidatse na vse kriplje trudita, da bi na svojo stran dobila še neopredeljene volivce.Kot piše CNBC, so v enem izmed videov v oktobru, ki govori o uspešnem boju Trumpove administracije s covidom 19, uporabili tudi posnetke Rusije in Slovenije. Video je bil objavljen na facebooku 15. in 16. oktobra, zdaj pa je neaktiven. Na posnetku je žitno pole, glas v videu pa pravi: »Na preizkušnji, kakršne še ni bilo, Amerika počne, kar počne vedno. Rastemo iz priložnosti. Hvala nesebični akciji predsednika Trumpa. Smo na poti do cepiva proti covidu 19 hitreje, kot si je sploh lahko kdo mislil.« Posnetek žitnega polja je očitno nastal v Sloveniji. CNBC je namreč našel avtorja posnetka, ki ga prodaja na spletnih mestih za t. i. splošne ali simbolične fotografije Pond5 . Dejal je: »Posneto je bilo v Sloveniji in jaz sem iz Slovenije.«Trumpova kampanja je uporabila še en posnetek, dostopen za nakup na spletu (zdravnico, ki se pojavi na zaslonu). Ta prizor naj bi bil posnet v Rusiji in je prav tako kupljen na javno dostopnem portalu za simbolične fotografije.Video sicer ni nikjer več dostopen.